Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 37 ДТП Два человека получили телесные повреждения, погибших нет.



Пятого октября в 14 часов 10 минут водитель 1997 г.р., управляя грузовым автомобилем Ивеко с прицепом, следовал по автодороге Орел–Тамбов. В районе 3 км допустил столкновение с автомобилем Мерседес под управлением водителя 1995 г.р., который следовал впереди попутно. В результате чего Мерседес врезался в стойку светофора и металлическое ограждение. Водитель автомобиля Мерседес и его пассажир получили телесные повреждения.











Орловское Информбюро

6 октября 2017 года







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