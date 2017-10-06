Новости версия для печати «Империя отдыха» прибавила работы орловской прокуратуре Стражи закона проводят проверку по заявлениям орловцев.







Как сообщили в областной прокуратуре, началась проверка. Кроме того, заявления переданы в УМВД России по Орловской области для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. О том, как десятки граждан отдали деньги турфирме, но не получили путевки, мы рассказывали в одной из наших программ.Как сообщили в областной прокуратуре, началась проверка. Кроме того, заявления переданы в УМВД России по Орловской области для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.





Татьяна Напольских

6 октября 2017 года







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