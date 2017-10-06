«Империя отдыха» прибавила работы орловской прокуратуре

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пятница
6.10.2017
13:32:02
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«Империя отдыха» прибавила работы орловской прокуратуреСтражи закона проводят проверку по заявлениям орловцев.
О том, как десятки граждан отдали деньги турфирме, но не получили путевки, мы рассказывали в одной из наших программ.
Как сообщили в областной прокуратуре, началась проверка. Кроме того, заявления переданы в УМВД России по Орловской области для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.
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