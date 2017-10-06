Новости версия для печати В орловском отделении Российского Красного Креста обсудили вопросы повышения качества жизни пожилых людей Активисты гуманитарной организации предлагают консультации врачей и юристов, групповые и индивидуальные занятия с психологами, помощь специалистов в восстановлении физических и умственных способностей, а также тренажёрный зал, массажный кабинет и просто общение.



Помимо этого неоценимую помощь оказывают и волонтёры. Только в орловском отделении РКК их сегодня больше полусотни. «Мы оказываем помощь пострадавшим от пожаров. Людям, которые не могут приобрести себе дорогостоящие лекарства. Бывшие заключенные приходят к нам за помощью. Украинцы, и все другие люди, которые оказываются в трудной жизненной ситуации», - говорит председатель Орловского регионального отделения «Красный Крест» Алла Савенкова. Орловский «Красный Крест» только в этом году помог тысяче горожан. Кому-то материально, кому-то консультациями. В прошлом году эта цифра была вдвое больше.





Антон Киселёв

6 октября 2017 года







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