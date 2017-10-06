Новости версия для печати В орловском бюро медико-социальной экспертизы работает пункт клиентской службы Пенсионного фонда В Орловской области более 60 тысяч инвалидов получают различные выплаты по линии Пенсионного фонда. С открытием пункта клиентской службы, для людей, оформляющих инвалидность, процедура получения государственных услуг значительно упростилась.



Специалисты, работающие в пункте клиентской службы готовы не только помочь гражданам пройти регистрацию в ЕСИА, но и подробно разъяснить, какие возможности и преимущества дают электронные сервисы на сайте ПФР, а также показать, как ими пользоваться. «Специалисты ПФР на территории МСЭ работают по принципу экстерриториальности, – говорит начальник отдела организации работы клиентских служб Отделения ПФР по Орловской области Анна Елисеева – получить здесь государственные услуги может любой гражданин, независимо от того, в каком районе области он прописан и проживает фактически». Пункт клиентской службы Управления ПФР в г. Орле и Орловском районе (межрайонный) работает на территории Бюро медико-социальной экспертизы по адресу: г. Орёл, ул. Ломоносова, 6 .





Орловское Информбюро

6 октября 2017 года







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