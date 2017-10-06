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Академический театр им. Тургенева открыл новый 203 сезон

Актер театра и кино Петр Воробьев служит в академическом театре более 40 лет. Воробьев это, прежде всего, имя. В его послужном списке 200 персонажей. Среди которых Отелло, Городничий, Левша и многие другие, любимые зрителем, герои пьес. А теперь, он предстал перед нами в самом легендарном театральном образе – Льва Гурыча Синичкина.

Забавный мюзикл, в котором все поют и танцуют, пришелся по душе зрителям. Открытие сезона получилось веселым и музыкальным. После спектакля начался бенефис артиста - театральный капустник, где юбиляра поздравляли все театральные труппы города, чиновники, работники культуры.

Валерий Симоненко, художественный руководитель театра «Русский стиль»: «Замечательный человек, талантливейший актер. Желаю ему жить на сцене и никогда не умирать. Такие люди должны жить долго, для того, что бы нас радовать».

Зная о любви мэтра к собакам, вместе с букетами ему подарили множество плюшевых и керамических псов.

Веселая театральная мистерия в честь юбилея стала подарком не только для Петра Воробьева. Огромное удовольствие получили, прежде всего, зрители. И от того, что театр вновь распахнул свои двери, и от того, что любимый артист снова на сцене.