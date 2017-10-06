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В администрации Орловской области поздравили учителей

Сегодня лучших работников системы образования Орловщины наградили сертификатами Министерства образования и науки, Почётными грамотами губернатора и областного Совета народных депутатов, Департамента образования Орловской области.

В  круглом зале администрации региона прошло торжественное собрание, посвящённое Дню учителя. Лучшие из лучших педагоги школ и детских садов, ВУЗов и среднеспециальных учебных заведений были отмечены губернаторскими грамотами и благодарностями. Среди гостей победители конкурса президентских грантов, которые накануне участвовали в церемонии награждения финалистов конкурса «Учитель года» в Кремлевском дворце. 
Первый заместитель губернатора Александр Бударин в своём выступлении отметил: «Мы гордимся тем, что качество орловского образования одно из самых высоких в стране. Грамотные, профессиональные кадры, высокий интеллект нашего народа это главное богатство страны, которое создаётся учителями. Вашим беззаветным трудом».  
Добрые слова в адрес учителей прозвучали и от законодательной власти. 
Спикер облсовета Леонид Музалевский подчеркнул: «Сегодня учитель – это, на мой взгляд, и благородная, и почётная, и самая важная в мире профессия. Мы сегодня гордимся нашими ветеранами, которые нашей молодёжи, нашим молодым учителям передают свою частичку опыта, частичку своего сердца. И что самое важное, серьёзно занимаются патриотическим воспитанием наших детей. Примите искреннее поздравление с вашим профессиональным праздником. Тепла, любви, благополучия, хороших учеников и благодарных родителей!».
В ответном слове от педагогов области учитель русского языка и литературы Некрасовской школы-интерната Светлана Шведова отметила: «Хочу сказать огромное спасибо за высокую оценку нашей работы. Благодаря вашему вниманию и поддержке мы сегодня способны воплощать в жизнь все наши творческие замыслы. В наше непростое время школьный учитель является оплотом постоянства в обществе. На него равняются, с него берут пример. И слова классика «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» остаются актуальными и поныне. В День учителя чествую тех, кто несёт в этот мир любовь, добро и красоту. От кого зависит настоящее и будущее России. С праздником вас, дорогие коллеги».
Сегодня на Орловщине в сфере образования трудятся почти 20 тысяч человек.



Татьяна Курбатова
6 октября 2017 года

 


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