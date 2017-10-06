Новости версия для печати В администрации Орловской области поздравили учителей Сегодня лучших работников системы образования Орловщины наградили сертификатами Министерства образования и науки, Почётными грамотами губернатора и областного Совета народных депутатов, Департамента образования Орловской области.



В круглом зале администрации региона прошло торжественное собрание, посвящённое Дню учителя. Лучшие из лучших педагоги школ и детских садов, ВУЗов и среднеспециальных учебных заведений были отмечены губернаторскими грамотами и благодарностями. Среди гостей победители конкурса президентских грантов, которые накануне участвовали в церемонии награждения финалистов конкурса «Учитель года» в Кремлевском дворце. Первый заместитель губернатора Александр Бударин в своём выступлении отметил: «Мы гордимся тем, что качество орловского образования одно из самых высоких в стране. Грамотные, профессиональные кадры, высокий интеллект нашего народа это главное богатство страны, которое создаётся учителями. Вашим беззаветным трудом». Добрые слова в адрес учителей прозвучали и от законодательной власти. Спикер облсовета Леонид Музалевский подчеркнул: «Сегодня учитель – это, на мой взгляд, и благородная, и почётная, и самая важная в мире профессия. Мы сегодня гордимся нашими ветеранами, которые нашей молодёжи, нашим молодым учителям передают свою частичку опыта, частичку своего сердца. И что самое важное, серьёзно занимаются патриотическим воспитанием наших детей. Примите искреннее поздравление с вашим профессиональным праздником. Тепла, любви, благополучия, хороших учеников и благодарных родителей!». В ответном слове от педагогов области учитель русского языка и литературы Некрасовской школы-интерната Светлана Шведова отметила: «Хочу сказать огромное спасибо за высокую оценку нашей работы. Благодаря вашему вниманию и поддержке мы сегодня способны воплощать в жизнь все наши творческие замыслы. В наше непростое время школьный учитель является оплотом постоянства в обществе. На него равняются, с него берут пример. И слова классика «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» остаются актуальными и поныне. В День учителя чествую тех, кто несёт в этот мир любовь, добро и красоту. От кого зависит настоящее и будущее России. С праздником вас, дорогие коллеги». Сегодня на Орловщине в сфере образования трудятся почти 20 тысяч человек.





Татьяна Курбатова

6 октября 2017 года







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