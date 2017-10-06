Новости версия для печати Сразу два юбилея сегодня отмечает система правосудия Орловщины 150 лет орловскому окружному суду и 80 лет орловскому областному суду. Служение Фемиде - дело нелёгкое. Ежегодно судьи выносят тысячи решений, рассматривается неисчислимое количество уголовных и гражданских дел, и всё это на плечах полутысячи служителей Фемиды в нашем регионе. Посвященное этим событиям торжественное собрание прошло сегодня в Орловском государственном институте культуры.



В своё время даже Афанасий Фет был работником судебной системы. В 1867 году он вступил в должность мирового судьи. Вообще славные традиции отправления правосудия на Орловщине появились даже раньше, чем Орловская губерния. И все это время судья выполняют очень важную миссию. «В суде решается судьба человека. В немалой степени здесь же формируется отношения граждан к государству. Оценивается способность власти применить всю силу закона для защиты интересов людей. Ваша деятельность никогда не была и не будет простой», - подчеркнул в своем выступлении первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Александр Бударин. В последнем своём варианте Орловский областной суд предстал тогда же, когда появилась и сама Орловская область – осенью 1937 года. За эти 80 лет была и зависимость от партийно-государственной идеологии, и годы ВОВ, где судьи тоже отличились в боях. И, конечно, поиск новых путей в развитии отечественной судебной системы, который продолжается по сей день. «Были большие сложности в работе, потому что судей было мало. Здания судов были не приспособлены для отправления правосудия, зарплаты были мизерные. Но был высокий профессионализм, что всегда отличало наших судей. И качество решений было очень высокое», - рассказывает судья Орловского областного суда в отставке Алевтина Опалькова. Почётными гостями праздника в честь 80-летия областного суда стали старожилы системы. Те, для кого правосудие, без преувеличения, было делом всей жизни. «У нас не было тех преступлений, которые сейчас совершаются. Грабежи, разбои, взятки, этого у нас не было. Я отработал 35 лет в суде, что сейчас творится, диву даёшься», - говорит Пётр Шутихин, председатель Железнодорожного районного суда г. Орла в отставке. Судей, которые никогда не подвергали сомнениям законность своих решений, для которых правосудие и конституция всегда оставались на первом месте, отметили на торжестве почётными грамотами от правительства области и областного Совета.





Антон Киселёв

6 октября 2017 года







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