Новости версия для печати Сегодня мэр Орла и глава городской администрации лично оценили ситуацию с домами, где проходит капитальный ремонт Василий Новиков и Александр Муромский объехали несколько точек, картина плачевная.



На Бульваре Победы вместо крыши пленка. На Гуртьева – 5, жители все еще мерзнут, в доме нет отопления. И таких домов, которые остались без тепла из-за капитального ремонта в городе четыре. Оперативное решение проблем под особым контролем.





Анна Вайсергисер

6 октября 2017 года







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