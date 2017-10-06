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пятница
6.10.2017
18:16:05
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Завтра в Орловском городском центре культуры состоится «Битва Орловских и Липецких гармонистов»Зрителям представят выступления лучших гармонистов двух областей.
До начала концерта и после его окончания в холле ОГЦК будут организованы традиционные «Деревенские пятачки», на которых любители русской гармони могут проявить свое мастерство в плясках и исполнении частушек. Как отмечают организаторы, для зрителей подготовлена новая программа.
Ведёт программу заслуженный артист России Геннадий Калмыков.
Начало в 14 часов. Билеты можно приобрести в городском центре культуры.
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