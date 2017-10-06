Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
6.10.2017
18:16:07
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орловской области наблюдается незначительный рост заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость гриппом пока на территории региона не регистрируется.

По прогнозам НИИ Гриппа ожидается эпидемия большей интенсивности, чем в предыдущие годы. Преимущественно будет циркулировать вирус гриппа «А» H1N1 2009 и циркуляция вируса гриппа «В», и гриппа H3N2. Кроме того, циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Это вирусы парагриппа,  аденовирусы, эресвирусы и другие.
 
Комментарий заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Орловской области Ольги Артемовой: «Очень часто население, заболевая ОРВИ не гриппозной этиологии, путает с заболеваемостью гриппом. Но в том или ином случае, если кто-то почувствовал признаки заболевания ОРВИ, в обязательном порядке нужно обратиться за медицинской помощью, ни в коем случае не заниматься самолечением потому, что заболеваемость гриппом не так страшна сама по себе, как осложнение гриппа.
 
На территории Орловской области на сегодняшний день поступило 100% вакцины, как для взрослых, так и детей. Если кто-то решил привиться, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства для проведения вакцинации. Дети так же могут быть привиты в детских образовательных организациях, в школах, детских садах. 
 
Еще на территории Орловской области по субботам работают три передвижных прививочных пункта, которые осуществляют вакцинацию населения. Прививочные пункты располагаются в районе ярмарок выходного дня, которые расположены на площади Жукова, на Комсомольской площади и на площади перед ДК Металлург. Все желающие с 9 до 14 часов, при наличии паспорта и медицинского полиса, могут привиться от вируса гриппа.
 
В состав вакцины, которая поступила к нам в рамках национального календаря профилактических прививок входят все штаммы вируса гриппа, которые планируются к циркуляции в эпидсезоне 2017-18 годов.
 
Мы планируем закончить вакцинацию против гриппа до 15 октября».



Светлана Кузник
6 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта