В Орловской области наблюдается незначительный рост заболеваемости ОРВИ

По прогнозам НИИ Гриппа ожидается эпидемия большей интенсивности, чем в предыдущие годы. Преимущественно будет циркулировать вирус гриппа «А» H1N1 2009 и циркуляция вируса гриппа «В», и гриппа H3N2. Кроме того, циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Это вирусы парагриппа, аденовирусы, эресвирусы и другие.

Комментарий заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Орловской области Ольги Артемовой: «Очень часто население, заболевая ОРВИ не гриппозной этиологии, путает с заболеваемостью гриппом. Но в том или ином случае, если кто-то почувствовал признаки заболевания ОРВИ, в обязательном порядке нужно обратиться за медицинской помощью, ни в коем случае не заниматься самолечением потому, что заболеваемость гриппом не так страшна сама по себе, как осложнение гриппа.



На территории Орловской области на сегодняшний день поступило 100% вакцины, как для взрослых, так и детей. Если кто-то решил привиться, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства для проведения вакцинации. Дети так же могут быть привиты в детских образовательных организациях, в школах, детских садах.

Еще на территории Орловской области по субботам работают три передвижных прививочных пункта, которые осуществляют вакцинацию населения. Прививочные пункты располагаются в районе ярмарок выходного дня, которые расположены на площади Жукова, на Комсомольской площади и на площади перед ДК Металлург. Все желающие с 9 до 14 часов, при наличии паспорта и медицинского полиса, могут привиться от вируса гриппа.

В состав вакцины, которая поступила к нам в рамках национального календаря профилактических прививок входят все штаммы вируса гриппа, которые планируются к циркуляции в эпидсезоне 2017-18 годов.

Мы планируем закончить вакцинацию против гриппа до 15 октября».