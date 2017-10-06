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Впервые в Орле проходит заседание международного клуба директоров

34 года назад этот клуб был создан как Всесоюзный, сегодня он имеет Международный статус. Его первое заседание проходило в Павлодаре. С того времени ученые и около 100 директоров самых разных предприятий страны собираются два раза в год. 69 заседаний решено было провести в Орле в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС.

Абел Аганбегян, президент Международного клуба директоров, академик РАН: «Мы будем рассматривать проблемы не просто экономического роста, а экономического роста с позиции технологического обновления. Нам нужно обновить фонды, сделать технологический рывок».

По мнению участников клуба директоров у нас очень много передовых предприятий, которые не знают, что такое стагнация и рецессия. Они могут поделиться своим опытом, и этот опыт очень важен для всех.

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «В клуб продолжают вливаться новые люди, которые на сегодняшний день являются руководителями предприятий. Это наши передовые предприятия».

Особая роль отводится машиностроению. Это главный локомотив экономического роста.

Святослав Масютин, вице-президент Международного клуба директоров, заслуженный экономист России: «Если экономика страны развивается с темпами 100 процентов, то для успешного продолжения ее роста, машиностроение должно развиваться в два раза быстрее, а инновационное машиностроение в четыре раза быстрее».

Каждый регион имеет свои особенности, и свои точки роста. Что бы запуск реиндустриализации был успешным, важно найти флагманские проекты.

В экономике Орловской области на долю производства приходится порядка 30%, и потенциал к устойчивому росту есть.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Мы неоднократно говорили, что 47 млд. рублей в прошлом году было вложено в развитие собственного производства».

Помимо пленарного заседания участники международного клуба директоров так же будут вести обмен опытом и обсуждение наиболее эффективных моделей социально-экономического роста в рамках круглых столов.