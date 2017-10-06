Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
6.10.2017
18:16:03
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Впервые в Орле проходит заседание международного клуба директоров

Накануне шли обсуждения, дискуссии на самые актуальные темы эффективного взаимодействия власти, бизнеса и науки, перезагрузки машиностроительного комплекса, пути преодоления стагнации в экономике.

34 года назад этот клуб был создан как Всесоюзный, сегодня он имеет Международный статус. Его первое заседание проходило в Павлодаре. С того времени ученые и около 100 директоров самых разных предприятий страны собираются два раза в год. 69 заседаний решено было провести в Орле в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС.
Абел Аганбегян, президент Международного клуба директоров, академик РАН: «Мы будем рассматривать проблемы не просто экономического роста, а экономического роста с позиции технологического обновления. Нам нужно обновить фонды, сделать технологический рывок».  
По мнению участников клуба директоров у нас очень много передовых предприятий, которые не знают, что такое стагнация и рецессия. Они могут поделиться своим опытом, и этот опыт очень важен для всех. 
Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «В клуб продолжают вливаться новые люди, которые на сегодняшний день являются руководителями предприятий. Это наши передовые предприятия». 
Особая роль отводится машиностроению. Это главный локомотив экономического роста.
Святослав Масютин, вице-президент Международного клуба директоров, заслуженный экономист России: «Если экономика страны развивается с темпами 100 процентов, то для успешного продолжения ее роста, машиностроение должно развиваться в два раза быстрее, а инновационное машиностроение в четыре раза быстрее». 
Каждый регион имеет свои особенности, и свои точки роста. Что бы запуск реиндустриализации был успешным, важно найти флагманские проекты. 
 
В экономике Орловской области на долю производства приходится порядка 30%, и потенциал к устойчивому росту есть.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Мы неоднократно говорили, что 47 млд. рублей в прошлом году было вложено в развитие собственного производства». 
Помимо пленарного заседания участники международного клуба директоров так же будут вести обмен опытом и обсуждение наиболее эффективных моделей социально-экономического роста в рамках круглых столов. 



Оксана Гранн
6 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта