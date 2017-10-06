Новости версия для печати Вадим Потомский в программе «Вести. Интервью» За 3 года 7 месяцев он проявил себя, как человек харизматичный, с энергетикой. Его часто цитировали федеральные СМИ. В вину ему, оппоненты ставят нереализованные инвестпроекты, закрытие некоторых производств, качество строительства юбилейных объектов и улицу Ленина, инициативу закона о митингах.



Вадим Потомский - инициатор установки первого в России памятника Ивану Грозному. При Потомском был построен духовный православный центр и храм Сретенья Господня. И это при нем, впервые на Орловщину приехал Патриарх Московский и всея Руси. И еще при Потомском в Орловской области стали стабильно собирать урожай более трех миллионов тонн. Сегодня в 21 час на телеканале «Россия-24» смотрите интервью Вадима Потомского ГТРК «Орёл».





Орловское Информбюро

6 октября 2017 года







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