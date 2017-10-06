|
пятница
6.10.2017
18:16:01
|
|
Вадим Потомский в программе «Вести. Интервью»За 3 года 7 месяцев он проявил себя, как человек харизматичный, с энергетикой. Его часто цитировали федеральные СМИ. В вину ему, оппоненты ставят нереализованные инвестпроекты, закрытие некоторых производств, качество строительства юбилейных объектов и улицу Ленина, инициативу закона о митингах.
Вадим Потомский - инициатор установки первого в России памятника Ивану Грозному. При Потомском был построен духовный православный центр и храм Сретенья Господня. И это при нем, впервые на Орловщину приехал Патриарх Московский и всея Руси. И еще при Потомском в Орловской области стали стабильно собирать урожай более трех миллионов тонн.
Сегодня в 21 час на телеканале «Россия-24» смотрите интервью Вадима Потомского ГТРК «Орёл».
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта