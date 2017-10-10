|
вторник
10.10.2017
1:56:31
|
|
Орловцев приглашают принять участие во «Всероссийском экономическом диктанте»Контрольная работа запланирована на 12 октября, в ОГУ имени Тургенева. Заявки на участие уже принимают.
Испытать свои знание могут все желающие, начиная от учеников 9-х классов. Тема диктанта – «Сильная экономика - процветающая Россия».
Задание предлагается в трех вариант, для разного возраста. Тест содержит вопросы по основам экономике и управления, а так же предполагается решение задач.
Подать заявку можно по телефону 8 (4862) 25-50-03, или отправить по почте galinagudimenko@yandex.ru.
Диктант проводится с целью проверить уровень знания среди населения и использовать данные, для разработки новых методик преподавания в этой сфере.
Итоги диктанта подведут 25 октября.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта