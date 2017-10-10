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Орловцев приглашают принять участие во «Всероссийском экономическом диктанте»

Испытать свои знание могут все желающие, начиная от учеников 9-х классов. Тема диктанта – «Сильная экономика - процветающая Россия».

Задание предлагается в трех вариант, для разного возраста. Тест содержит вопросы по основам экономике и управления, а так же предполагается решение задач.

8 (4862) 25-50-03, или отправить по почте Подать заявку можно по телефону, или отправить по почте galinagudimenko@yandex.ru

Диктант проводится с целью проверить уровень знания среди населения и использовать данные, для разработки новых методик преподавания в этой сфере.

Итоги диктанта подведут 25 октября.