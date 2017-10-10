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Расширился спектр услуг для детей с ограниченными возможностями

Раньше социальные работники помогали только одиноким старикам. Теперь они смогут прийти на помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями здоровья.

«У нас есть возможность выделения социального работника для временного присмотра за ребенком на период, если мама должна куда-то уйти. На несколько часов мама может оставить ребенка нашим социальным работникам», - сообщила и.о. руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области Ирина Гаврилина.

Так же в Орловской области работают реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями, в том числе и те, где они могут пребывать вместе с мамами.