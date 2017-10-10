Новости версия для печати В Орловской библиотеке им. Бунина впервые пройдет областной конкурс чтецов Конкурс призван привлечь внимание к богатому литературному наследию Орловщины. Его основа - поэзия XIX- XX веков.



Конкурс пройдёт в два этапа. «Первый этап муниципальный, отбор участников на местах. Второй этап областной. Финал состоится 1 декабря в библиотеке им. Бунина», - сообщила нам главный библиотекарь отдела абонемента образовательных услуг Татьяна Лисина. В конкурсе могут принять участие ученики 9-11 классов общеобразовательных школ области. Победителям вручат дипломы и ценные подарки.





Эва Стасюлевич

9 октября 2017 года







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