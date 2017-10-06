Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Смена первого лица Орловской области. Что ждут жители региона от Андрея Клычкова?



- Градус борьбы за экологию в Верхней Любовше повышается.



- Путёвка в прокуратуру. Началась проверка турфирмы, оставившей десятки орловцев без отдыха.



- Горячие вопросы холодного времени года. Жители четырех домов в Орле сидят без отопления.



- Спасибо вам, учителя!



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Вести-Орёл

6 октября 2017 года







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