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В Орле открылась выставка заслуженного художника России Дмитрия Слепушкина

Дмитрий Слепушкин – член Творческого Союза художников России, дипломант Российской академии художеств, участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Работы живописца хранятся в частных собраниях и музеях, сообщается на информационном портале Орловской области

Творчество Дмитрия Слепушкина — явление многогранное, интересное, прежде всего, постоянным перемещением взгляда художника по различным временам и эпохам, глубокими размышлениями об историческом прошлом России, умением мастерски выразить свои мысли на холсте.

На экспозиции в Орловском областном выставочном центре представлены работы Дмитрия Слепушкина в жанре портрета, пейзажа и натюрморта.





