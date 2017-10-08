Новости версия для печати Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков представлен областному Правительству и депутатскому корпусу 7 октября в Круглом зале администрации области состоялось представление временно исполняющего обязанности Губернатора Орловской области Андрея Клычкова полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александром Бегловым.



Как сообщил информационный портал администрации Орловской области, на церемонии присутствовали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, Главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Вадим Потомский, члены регионального Правительства, депутаты Облсовета, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководство областной избирательной комиссии, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, главы муниципальных образований, представители общественных организаций, средства массовой информации.



Александр Беглов зачитал Указ Президента РФ Владимира Путина о назначении Андрея Клычкова врио Губернатора Орловской области.



Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО поблагодарил экс-губернатора Орловской области Вадима Потомского и региональное Правительство за проделанную работу.

«Глава государства призвал сосредоточить усилия по поддержке традиционных ценностей и семьи, демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры. Это именно те, задачи, которые предстоит решать для дальнейшего социально-экономического развития Орловской области», - сказал полномочный представитель Президента РФ в ЦФО. Александр Беглов подчеркнул, что врио Губернатора области необходимо уделить особенное внимание вопросам реализации стратегических инициатив Президента РФ в регионе. Еще оно важное направление – развитие инвестиционной деятельности и увеличение объема инвестиций.



Александр Беглов охарактеризовал Андрея Клычкова как решительного и смелого молодого политика.

«Андрею Евгеньевичу Клычкову есть на кого опираться - это жители Орловской области, которые славятся трудолюбием, профессиональным мастерством и любовью к родному краю», - подчеркнул Александр Беглов, пожелав успехов на новой работе врио Губернатора Орловской области. Андрей Клычков поблагодарил Президента России Владимира Путина за оказанное ему высокое доверие, которое необходимо оправдать эффективной работой на благо Орловской области и ее жителей.

«Важно создать благоприятный инвестиционный климат, новые производства, новые рабочие места, увеличивать доходную часть бюджета. Необходимо решать многие вопросы в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки населения», - подчеркнул в своём выступлении Андрей Клычков. По его словам, решение этих задач невозможно без широкого конструктивного взаимодействия со всеми ветвями власти, политическими партиями и гражданским обществом, опираясь в первую очередь на местные управленческие кадры. «Важно объединить всех неравнодушных к судьбе Орловской области профессионалов, - сказал врио Губернатора Орловской области, отметив, что этого будет недостаточно, если не поставить в центр социально-экономической политики региона человека с его проблемами и заботами. Андрей Клычков акцентировал внимание на необходимость построения такой коммуникации с обществом, которая позволяла бы оперативно получать сигналы от населения из всех муниципальных районов и городских округов области. «Впереди у нас большой объем работы, убежден, что мы вместе сможем решить все поставленные задачи», - сказал в завершение выступления Андрей Клычков, обращаясь к членам Правительства области, депутатам Облсовета, руководителям органов исполнительной власти и главам муниципальных образований. Врио Губернатора Орловкой области пожелал успехов на новом месте работы Вадиму Потомскому и выразил надежду на взаимодействие по вопросам развития региона.



В рамкам мероприятия также выступил экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский, который назначен заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, отвечающим за вопросы экологии.



Вадим Потомский поблагодарил за совместную работу своих бывших коллег: членов регионального Правительства, депутатский корпус, глав муниципальных образований, руководителей правоохранительных органов и силовых структур, территориальных подразделений федеральных органов власти.





Орловское Информбюро

7 октября 2017 года







На главную страницу





