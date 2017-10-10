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Восстановлено движение поездов на месте ДТП в Мценском районе Орловской области

На железнодорожном переезде в Мценском районе у деревни Волково столкнулись КамАЗ и локомотив. В ДТП обошлось без пострадавших.

Поезд №740 Белгород-Москва выехал с орловского вокзала и находился в пути примерно 20 минут. На участке Думчино - Мценск путь ему преградил грузовик, который, по предварительным данным, заглох на переезде. 
 
Водитель КамАЗа попытался предупредить машиниста об опасности, но расстояние оказалось недостаточным для торможения. Состав протащил грузовик около трёхсот метров. В результате столкновения локомотив получил повреждения, одна из его осей сошла с рельсов. Досталось и железнодорожным путям. Пока ремонтники устраняли повреждения, поезда через перегон пришлось пускать в реверсивном порядке по одному пути.
 
Как сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД», движение поездов на перегоне Думчино - Мценск восстановлено. Около часа ночи был открыт второй путь.
 
В связи в происшествием, нарушено расписание движения пассажирских поездов №82 Белгород – Москва, №723 Москва – Курск, 740 Белгород – Москва и №110 Анапа – Москва. 
 
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).





Иван Суверин
9 октября 2017 года

 


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