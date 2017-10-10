Новости версия для печати В воскресенье в Заводском районе Орла в ДТП пострадали два подростка Юноши попали под машину у дома № 44 по улице Городской. Наезд на пешеходов стал следствием другого ДТП. В остановившийся у перехода Рено Сандеро врезался ехавший сзади Рено Логан.



От удара стоящая иномарка пришла в движение и выехала на зебру. Оба подростка, студенты одного из техникумов, были госпитализированы с места происшествия бригадой скорой помощи. По факту двойного ДТП проводится административное дознание.





Иван Суверин

9 октября 2017 года







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