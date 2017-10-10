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Капитальный ремонт «по-орловски»

В Орле до сих пор есть дома, в которых открыты кровли и не смонтированы системы отопления.

Жалоб от горожан сотни. То проблема с подрядчиками, то у подрядчиков с материалами. Орловцы заваливали все инстанции жалобами. Вроде бы, уполномоченные структуры должны были сделать выводы. Но в Фонде капремонта часто меняются руководители. В итоге, программу капремонта в Орле уже называют «сорванной». В рейд по «проблемным домам» отправились активисты ОНФ и городские власти. 
 
Раскрыть крышу и установить леса, это все что успели сделать подрядчики по адресу Бульвар Победы - 9. В конце прошлой недели отопление в доме включили. Но замены старых коммуникаций, по программе капитального ремонта, уже не будет. По крайней мере, в этом году. Оценить ситуацию на месте приехали мэр города и глава администрации Орла. 
 
По словам заместителя директора регионального Фонда капитального ремонта Валерия Курмана, основная задача - в течение двух недель крышу закрыть. Выиграл конкурс мценский подрядчик «Стройкомплекс», но приступать к работам не стал. Работу отдали в субподряд фирме из Подмосковья АО «Селенское». В данный момент загвоздка в материалах. Подобные проблемы на шести объектах. 
 
Дом по адресу Гуртьева - 5 «фронтовики» проверяли на прошлой неделе. Тогда, в подвале, работы были даже не начаты. Сейчас появились трубы и определился подрядчик. 
 
Пока же отрицательных примеров значительно больше, чем положительных. Капитальный ремонт становится испытанием для жителей. Дома зачастую остаются брошенными на полпути. Хотя первые шаги к улучшению сделаны. Недавно из реестра удалили несколько недобросовестных фирм, которые могли принимать участие в торгах, добавили местные компании. Появилась надежда на то, что дома будут ремонтировать орловские подрядчики, которые зарекомендовали себя, как ответственные.





Анна Вайсергисер
9 октября 2017 года

 


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