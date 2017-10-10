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Выехал в путь вместе с женой, по дороге стал вдовцом

По словам полицейских, сумерки и непогода, конечно, сыграли свою роль в этой трагедии. Однако решающим и роковым, вновь оказался человеческий фактор. Почему легковой автомобиль настиг и ударил попутно идущий КамАЗ, и куда смотрел водитель?

Вся сила удара обрушилась на переднее пассажирское место, не оставляя шансов на выживание пассажирке иномарки 1961 года рождения. Водитель иномарки отделался сравнительно легко, медпомощь ему оказали на месте. Вину за случившееся он готов возложить на шофера КамАЗа. По его словам, у грузовика были выключены габаритные огни.

Водитель КамАЗа даже не сразу понял, что попал в ДТП, а когда вышел из машины оказать помощь, угодил под град оскорблений.

Впрочем, в ГИБДД сообщили: если бы даже световые приборы КамАЗа и были не в порядке, это не сделало бы водителя грузовика виновником аварии. В подавляющем большинстве случаев столкновения попутных транспортных средств, отвечать за ДТП приходится водителю задней машины.