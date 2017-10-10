Новости версия для печати Решать проблемы капремонта можно будет при помощи «Народного бюджета» Положение о новом проекте утвердили в правительстве Орловской области.



Проект « Народный бюджет » направлен на реализацию социально значимых мероприятий, предложенных орловцами. Это капремонт, строительство дорог, ремонт тротуаров и детских площадок. Наполняться этот «бюджет» будет из нескольких источников: отчислений из областной и местной казны, средств граждан и предпринимателей.





Татьяна Напольских

9 октября 2017 года







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