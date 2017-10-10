Новости версия для печати Андрей Клычков намерен решать проблему обеспечения льготными лекарствами жёсткими методами Рабочая неделя в областном правительстве сегодня началась, как обычно, с совещания. При потребности в 95 миллионов рублей на льготные лекарства, последний транш Минздрава в Орловскую область составил 6 миллионов рублей.



Проблема, поднятая орловчанами на прямой линии с Президентом России, до сих пор не закрыта. Обеспеченность льготными лекарствами в регионе оставляет желать лучшего. Областной бюджет не в силах закрыть все потребности. Федеральный бюджет помогает в этом неохотно, о чём говорят последние платежи. Не редко дело доходит до судов, которые выносят решения в пользу получателей льготных лекарств. Это становится дополнительной нагрузкой на региональный бюджет. И сегодня на аппаратном совещании в областной администрации Врио губернатора Андрей Клычков получил предложение взыскивать затраченные средства, также через суд, с Минфина. Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «По правовому обеспечению давайте комиссию создадим, в оперативном режиме проработаем в рабочем порядке. Примем, в том числе и политическое решение. С Леонидом Семёновичем (Музалевским) проконсультируемся, как мы будем двигаться дальше».





Антон Киселёв

9 октября 2017 года







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