Детской деревне «SOS Лаврово» исполнилось 19 лет

|
вторник
10.10.2017
1:56:55
|
|
Детской деревне «SOS Лаврово» исполнилось 19 летСегодня здесь 12 семейных домов. В каждом живет с мамой-воспитателем до 10 ребятишек разного возраста. У каждого воспитанника Деревни за плечами трагедия, но здесь они узнали, что на свете все же есть счастье, и здесь они вновь обрели семью.
В Лаврово стартовал большой социальный проект под названием: «Орлята учатся летать». Который выиграл грант Президента России. В его рамках пройдет областной форум приемных семей. Он должен стать площадкой для общения, обмена опытом и обсуждения проблем.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта