Новости версия для печати Детской деревне «SOS Лаврово» исполнилось 19 лет Сегодня здесь 12 семейных домов. В каждом живет с мамой-воспитателем до 10 ребятишек разного возраста. У каждого воспитанника Деревни за плечами трагедия, но здесь они узнали, что на свете все же есть счастье, и здесь они вновь обрели семью.



В Лаврово стартовал большой социальный проект под названием: «Орлята учатся летать». Который выиграл грант Президента России. В его рамках пройдет областной форум приемных семей. Он должен стать площадкой для общения, обмена опытом и обсуждения проблем.





Татьяна Напольских

9 октября 2017 года







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