Новости версия для печати Орловские студенты завоевали «серебро» на спартакиаде студенческих отрядов ЦФО в Липецке Спартакиада проходила с 6 по 8 октября. Участники из 11 регионов Центрального Федерального округа соревновались по нескольким видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, армрестлингу, перетягиванию каната, а также сдаче нормативов ГТО.



Команда Орловского регионального отделения студенческих отрядов заняла 1 место по сдаче нормативов ГТО, 1 место по армрестлингу, 2 место по волейболу и 3 место по баскетболу. В общекомандном зачете орловцы заняли 2 место, обойдя москвичей.На первом месте команда Воронежа. Лучшие спортсмены из Орла по результатам окружной спартакиады примут участие во всероссийской спартакиаде студенческих отрядов, которая пройдет в конце октября в Якутске.





Орловское Информбюро

9 октября 2017 года







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