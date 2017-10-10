Новости версия для печати Музыкальный фестиваль «PROДвижение» разогрел осенний Орел В субботу рок – хиты звучали с главной площади города.



Музыкальный фестиваль «PROДвижение», который проходил в Орле впервые, позволил местным рок-музыкантам продемонстрировать свои музыкальные способности и подарить присутствующим положительные эмоции. Когда рок-хиты стали звучать с главной площади Орла, стало очевидно, в Городе первого салюта ценят живую музыку. Открыть фестиваль горячей музыки предоставили ВИА «М.А.Я.М.И». Ребята выступают уже 8 лет и признаются, что в Америку поехать не хотят, секрет названия кроется в другом. Это аббревиатура имен первых участников группы. На подобные фестивали музыканты ездят в соседние города, там они проходят пока чаще чем в Орле. Олег Судонин, организатор фестиваля «PROДвижение»: «Благодаря такому фестивалю, город узнает, что мы живем. Что здесь есть творчество, здесь есть жизнь. В нашем городе она есть точно. Фестиваль «PROДвижение» предназначен доказать именно это». Стоит заметить, что наслаждалась рок-хитами в этот день не только молодежь, но и поколение постарше.









Юлия Опанасюк

9 октября 2017 года







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