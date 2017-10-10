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Новый глава области попросил подготовить отчет об организации регулярных пассажирских перевозок

Сейчас в области 96 маршрутов пригородного сообщения и 43 междугородних. На них работают около 300 единиц транспорта. По словам руководителя департамента Дениса Блохина, проводятся постоянные проверки. Уже в этом году составлено 16 актов выявленных нарушений. В адрес перевозчиков направлено 46 претензий.

До 1 января 2018 года планируется провести обследование городских и пригородных маршрутов. Также планируется создать Единый центр мониторинга пассажирского транспорта Орловской области.

Ожидается расширение рынка безналичной оплаты проезда путем внедрения единой транспортной карты на пригородных маршрутах.

Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Нам нужно обратить внимание на обновление автобусного парка, контроль за соблюдением госконтракта на осуществление регулярных перевозок, исправность транспортных средств, профессиональную подготовку и состояние здоровья водителей. Оснащение всех транспортных средств приборами системы спутниковой навигации ГЛОНАСС».