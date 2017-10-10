Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
10.10.2017
1:57:06
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Новый глава области попросил подготовить отчет об организации регулярных пассажирских перевозок

Поводом стали жалобы жителей на несоблюдение графиков и недостаточное количество транспорта.

Сейчас в области 96 маршрутов пригородного сообщения и 43 междугородних. На них работают около 300 единиц транспорта. По словам руководителя департамента Дениса Блохина, проводятся постоянные проверки. Уже в этом году составлено 16 актов выявленных нарушений. В адрес перевозчиков направлено 46 претензий.
 
До 1 января 2018 года планируется провести обследование городских и пригородных маршрутов. Также планируется создать Единый центр мониторинга пассажирского транспорта Орловской области.
Ожидается расширение рынка безналичной оплаты проезда путем внедрения единой транспортной карты на пригородных маршрутах.
Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Нам нужно обратить внимание на обновление автобусного парка, контроль за соблюдением госконтракта на осуществление регулярных перевозок, исправность транспортных средств, профессиональную подготовку и состояние здоровья водителей. Оснащение всех транспортных средств приборами системы спутниковой навигации ГЛОНАСС».



Антон Киселёв
9 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта