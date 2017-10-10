Новости версия для печати В Орле пройдет областной молодежный патриотический форум Он состоится в Орле 15 декабря. Об этом говорилось на заседании совета молодых депутатов.



Форум проводится при поддержке орловского областного совета народных депутатов, молодежного парламента и совета молодых депутатов. Принять участие в нём могут молодые ученые, представители национальных объединений, творческая молодежь, волонтеры, предприниматели, журналисты, и активисты других молодежных организации. О чём будут говорить, рассказал председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский: «Работу, которая сегодня проводится, нужно немного обобщить, поделиться опытом, рассказать вообще в целом, как мы ухаживаем за воинскими захоронениями, о поисковом движении. О том, что сегодня надо помогать и ветеранам ВОВ, многодетным семьям и малоимущим гражданам. Это и есть патриотизм, не только депутатского корпуса, но и многих молодежных общественных организаций, которых мы будем приглашать на этот форум». Также на заседании совета молодых депутатов рассмотрели проект областного конкурса - «Моя законотворческая инициатива», и обсудили внесение изменений в 7 статью Закона Орловской области «об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий».





Татьяна Дьяконова

9 октября 2017 года







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