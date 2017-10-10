Новости версия для печати 127 курсантов Орловского юридического института имени Лукьянова дали торжественную присягу Еще вчера они были гражданскими людьми, сегодня на их плечах погоны, а вместе с ними и большая ответственность. Для многих выбор профессии стал делом продолжения семейных династий.



Клятву быть мужественным, честным и бдительным, достойно исполнять свой служебный долг курсанты из более чем 30 регионов страны давали на главной площади Орла перед лицом своих товарищей, наставников и руководства. Сергей Синенко, начальник ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова: «Это очень серьезное обещание. Оно потребует от вас проявления таких способностей и качеств, которые необходимы сотруднику органов внутренних дел. Это честность, смелость, мужественность, справедливость, профессионализм, высокий уровень физической подготовки, и психологической устойчивости. Вы выбрали себе трудную, но очень благородную профессию, которая необходима гражданам нашей страны». Свои поздравления и слова напутствия будущим сотрудникам полиции адресовали руководство Орла и области, главного управления безопасности дорожного движения, ветераны внутренней службы.





Оксана Гранн

9 октября 2017 года







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