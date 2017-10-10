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Орловская Госавтоинспекция напоминает водителям о правилах перевозки детей

Согласно требованиям, малыши до семи лет могут ездить только в автокреслах, которые должны подходить ребенку по весу и росту. Дети в возрасте от семи лет должны быть пристёгнуты ремнями безопасности.

Что касается мотоциклов, то до 12 лет на этом виде транспорта ездить запрещено. Штраф за нарушения правил безопасности при перевозке детей составляет 3000 р.