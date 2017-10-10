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Мценск и Покровский район в числе лучших органов местного самоуправления

Аналитики принимали во внимание такие показатели, как отношение населения к работе власти. Так, в Мценске почти 49% горожан относятся с одобрением к решениям и действиям мэрии.

Кроме того, оценивали экономическое состояние населенных пунктов, эффективность работы здравоохранения, управления образования, работу коммунального хозяйства и многое другое.

Покровский район не имеет просроченной задолженности, там все дети дошкольного возраста обеспечены местами в садах и отлично работает транспортное хозяйство.