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В Орле для пенсионеров открылась «Мобильная академия»

Первая группа студентов «золотого возраста» уже приступила к занятиям, которые проводятся в орловском региональном Центре интернет-образования по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д.40.

В ходе обучения слушателям «академии» объяснят, как загружать и использовать мобильные приложения, какие есть способы подключения к мобильному интернету, как с помощью Всемирной сети общаться с родными и близкими, совершать покупки, получать государственные услуги и многое другое.

Проект стартовал в октябре, и работать «Мобильная академия» будет до мая 2018 года. За этот период обучение пройдут 100 человек.

Записаться на курсы можно по телефонам: 72-92-33, 72-92-77, 47-16-22.