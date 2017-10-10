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Сегодня Орловская область присоединится к национальному чемпионату по профмастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Это уже третий чемпионат, его основная цель – помочь молодым специалистам с особенностями здоровья устроиться на работу по специальности.

Участие принимают студенты профессиональных образовательных организаций и вузов региона. Лучших в своем деле будут выбирать по 5 номинациям: «Поварское дело», «Портной», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Веб-дизайн».

Победители регионального этапа отправятся на финал III Национального чемпионата, который пройдет в декабре 2017 года в Москве.