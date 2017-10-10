За девять месяцев орловские приставы нашли 80 автомашин, которые скрывали алиментщики

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вторник
10.10.2017
19:57:42
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За девять месяцев орловские приставы нашли 80 автомашин, которые скрывали алиментщикиВсего в отношении должников, которые уклоняются от уплаты алиментов, находится 749 дел.
Большинство уклонистов уже найдено, приставами описано их имущество на общую сумму более 800 тысяч рублей.
Дети, чьи отцы безвестно пропали, получат пенсии по потери кормильца. Из 10 заявлений поданных в этом году, пять удовлетворены.
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