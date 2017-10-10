Врио Губернатора Орловской области провел заседание Комиссии по противодействию коррупции в регионе

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Врио Губернатора Орловской области провел заседание Комиссии по противодействию коррупции в регионеОбсуждаемые вопросы касались проведения закупок для государственных и муниципальных нужд. Андрей Клычков призвал объединить усилия для недопущения коррупционных проявлений, сообщает пресс-служба областной администрации.
В частности, предстоит проводить большую предупредительную и профилактическую работу.
«Коррупция становится одним из самых негативно воспринимаемых в обществе явлений. Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил борьбу с ней в число основных приоритетов нашего государства. На уровне региона мы будем решать проблему за счет усиления взаимодействия с правоохранительными органами, гражданским обществом», - подчеркнул Андрей Клычков.