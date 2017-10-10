Когда гармонь играет, душа сама петь начинает

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вторник
10.10.2017
19:57:46
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Когда гармонь играет, душа сама петь начинаетБолее 50 солистов, творческих коллективов из Липецка и Орла выходили на сцену в рамках конкурса «Играй, гармонь», чтобы дарить праздник всем присутствующим.
В этот день на сцену выходили не только хозяева орловской земли, но и гости из Липецка. Николай Петрович представитель известной династии гармонистов Чекалиных, еще с детства понял, что без гармошки ему жизнь не мила. Думали так и все те, кто выходил в этот день на сцену.
Главный гармонист Орловщины Геннадий Калмыков признается, идея создать такой концерт возникла еще давно. И вот этот день настал - на одной сцене лучшие из лучших.
Конкурс подразумевает определение победителей, но все участники в один голос говорили, места для них совсем не важны. Главное, чтобы гармонь всегда играла.
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