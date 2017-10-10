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Когда гармонь играет, душа сама петь начинает

В этот день на сцену выходили не только хозяева орловской земли, но и гости из Липецка. Николай Петрович представитель известной династии гармонистов Чекалиных, еще с детства понял, что без гармошки ему жизнь не мила. Думали так и все те, кто выходил в этот день на сцену.

Главный гармонист Орловщины Геннадий Калмыков признается, идея создать такой концерт возникла еще давно. И вот этот день настал - на одной сцене лучшие из лучших.

Конкурс подразумевает определение победителей, но все участники в один голос говорили, места для них совсем не важны. Главное, чтобы гармонь всегда играла.







