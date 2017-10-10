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Орловская исполнительная власть встретилась с законодательной

Главное, как отметил Андрей Клычков определиться во взаимоотношениях, и все силы направить на развитие региона. Партийная принадлежность здесь уже вторична.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Сегодня нужно построить свою беседу о тех проблемах, которые волнуют, прежде всего, депутатский корпус, жителей Орловской области. Я думаю, мы вместе должны находить пути их решения».

Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Сейчас входя в окончание года, в бюджетный процесс, мы сможем вместе проработать все сложные моменты. Сегодняшняя встреча станет началом тесной плодотворной работы, и все вопросы мы будем обсуждать и совместно принимать решения».

Так же глава региона предложил дважды в месяц встречаться для обсуждения наболевших вопросов. Сегодня встреча прошла по принципу свободного общения. О достижениях не говорили, обсудили текущие проблемы области.