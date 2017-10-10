Новости версия для печати Госпожнадзор усилил работу по предотвращению возгораний в жилых помещениях Обход потенциально уязвимого в пожарном отношении жилья проводится в вечернее время, чтобы застать дома каждого из хозяев. Ни о каких санкциях к жильцам речь не идет.



Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «С наступлением отопительного сезона, необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. С понижением температуры воздуха, возрастает нагрузка на электрические сети. В случае необходимости следует заменить электропроводку. Также необходимо обратить внимание на дымоходы и каналы вентиляции в частных домах и квартирах. У нас были трагические происшествия, когда люди задыхались из-за неисправности дымоходов». На днях такой печальный инцидент случился в двухэтажке по улице Черкасской. В результате ЧП погиб 36-летний мужчина. Согласно первым выводам следствия, мужчина затопил газовую печь при закрытом дымоходе и погиб от угара. Предотвратить такие и подобные ЧП вместе с пожарными стремятся полицейские. В Госпожнадзоре и в полиции осознают, насколько редко такие «проповеди» достигают цели. И все же, это единственная надежда избежать пожаров в самом ближайшем будущем.









Иван Суверин

10 октября 2017 года







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