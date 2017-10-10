Новости версия для печати Судебные приставы проведут День единого приема граждан 12 октября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области состоится День единого приема граждан. Посетители смогут получить консультацию по конкретному исполнительному производству и бесплатную юридическую помощь.



Прием будет проводиться с 14 до 20 часов во всех отделах судебных приставов на территории Орловской области. Посетителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям - документ, подтверждающий полномочия.





Орловское Информбюро

10 октября 2017 года







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