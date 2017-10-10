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В Орле несколько домов остаются без отопления и кровли

Под особым контролем властей - дом №29 по улице Пушкина. Там холодно. Но уже сегодня обещают провести гидравлические испытания и запустить тепло и в этом доме.

Еще по шести адресам открытые кровли. От дождя их защищает пленка. На четырех домах сейчас устанавливают кровлю. Работы обещают завершить до конца октября.