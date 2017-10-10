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Коротко о главном

- Пленка против осенних дождей. На шести домах в Орле до сих пор не закрыты кровли.

- Невзирая на цвет партбилета. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, провел первое совещание с партийцами от фракции «Единая Россия».

- Уходя, гасите печь! Спасатели напомнили правила пожарной безопасности.

- Пристегните самое дорогое. Детские автокресла сегодня в зоне особого внимания инспекторов ГИБДД.

