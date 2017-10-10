Прокуратура начала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Мценском районе Орловской области

Напомним, на железнодорожных путях остановился КАМАЗ с дагестанскими номерами. Водитель пытался предупредить машиниста локомотива об опасности, но расстояние для торможения было недостаточным. При столкновении никто из людей не пострадал, однако ДТП
повлекло существенный материальный ущерб и сбой графика поездов на участке Думчино-Мценск.
Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области: «Прокуратурой Орловской области организовано проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на регулируемом железнодорожном переезде, на двухпутном перегоне Думчино-Мценск в районе деревни Волково. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области».
Движение поездов удалось возобновить ночью в понедельник. Всего в результате ДТП из графика выбились 5 железнодорожных составов. РЖД еще предстоит подсчитать убытки.