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В орловском театре «Свободное пространство» начал работу киноклуб с одноименным названием

Его первым гостем стал режиссер, сценарист, клипмейкер Михаил Сегал, который представил свою картину «Кино про Алексеева».

Заседание клуба прошло в формате творческой встречи, после просмотра кинофильма, режиссер пообщался со зрителями, ответив на многочисленные вопросы о героях своих фильмов и о себе.
 
От идеи создать киноклуб, до его открытия прошло всего несколько месяцев.  Результат превзошел все ожидания. Зал полон, многие сидели на приставных стульях. Возможно, такой аншлаг вызван именно личностью режиссера. Михаила Сегала в Орле хорошо знают, в свое время он учился в Орловском институте искусств и культуры. Для него такие встречи со зрителями пока в новинку.
Михаил Сегал: «Возникла идея показать фильм, а потом сделать творческую встречу. Затем решили попробовать сделать цикл таких встреч. И вот сегодня первый пробный шар». 
Фильм «Кино про Алексеева» не премьерный показ, он вышел на экраны в 2014 году. Многие его уже видели, но кто-то смотрел впервые. Исполнитель главной роли Александр Збруев, который сыграл барда Алексеева, получил приз «За лучшую мужскую роль» на кинофестивале «Золотой Орел».
Михаил Сегал: «Збруев прочитал сценарий и согласился, после коротких уточнений. Ему понравилось. Его лично это затронуло».
В этой картине Михаил Сегал выступил как режиссер, и как автор сценария. Он пишет прозу, его книга вышла в свет в 2010 году. Многие знают его и как поэта.
Владимир Ермаков, писатель: «Я где-то разочарован, что он стал кинорежиссером. Если бы он пошел по другой стезе, он был бы прекрасным поэтом».
Фильм «Кино про Алексеева» очень пронзительная и трогательная история о любви. И, конечно, зрителям очень хотелось, после просмотра обменяться впечатлениями и задать режиссеру вопросы. Кого-то волновал типаж главного героя,  кого-то продвижение собственной музыкальной группы, кого-то проблемы финансирования кино, кого-то то, каким должен быть режиссер.
 
Творческая встреча с режиссером показала, насколько современное кино интересует зрителя. Насколько все хотят общаться, обмениваться впечатлениями, доверяться и доверять кинематографу. Впереди зрителей ждет встреча с  режиссером Оксаной Бычковой, известной по фильму «Питер ФМ».





Эва Стасюлевич
10 октября 2017 года

 


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