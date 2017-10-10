Новости версия для печати В орловском театре «Свободное пространство» начал работу киноклуб с одноименным названием Его первым гостем стал режиссер, сценарист, клипмейкер Михаил Сегал, который представил свою картину «Кино про Алексеева».



Заседание клуба прошло в формате творческой встречи, после просмотра кинофильма, режиссер пообщался со зрителями, ответив на многочисленные вопросы о героях своих фильмов и о себе. От идеи создать киноклуб, до его открытия прошло всего несколько месяцев. Результат превзошел все ожидания. Зал полон, многие сидели на приставных стульях. Возможно, такой аншлаг вызван именно личностью режиссера. Михаила Сегала в Орле хорошо знают, в свое время он учился в Орловском институте искусств и культуры. Для него такие встречи со зрителями пока в новинку. Михаил Сегал: «Возникла идея показать фильм, а потом сделать творческую встречу. Затем решили попробовать сделать цикл таких встреч. И вот сегодня первый пробный шар». Фильм «Кино про Алексеева» не премьерный показ, он вышел на экраны в 2014 году. Многие его уже видели, но кто-то смотрел впервые. Исполнитель главной роли Александр Збруев, который сыграл барда Алексеева, получил приз «За лучшую мужскую роль» на кинофестивале «Золотой Орел». Михаил Сегал: «Збруев прочитал сценарий и согласился, после коротких уточнений. Ему понравилось. Его лично это затронуло». В этой картине Михаил Сегал выступил как режиссер, и как автор сценария. Он пишет прозу, его книга вышла в свет в 2010 году. Многие знают его и как поэта. Владимир Ермаков, писатель: «Я где-то разочарован, что он стал кинорежиссером. Если бы он пошел по другой стезе, он был бы прекрасным поэтом». Фильм «Кино про Алексеева» очень пронзительная и трогательная история о любви. И, конечно, зрителям очень хотелось, после просмотра обменяться впечатлениями и задать режиссеру вопросы. Кого-то волновал типаж главного героя, кого-то продвижение собственной музыкальной группы, кого-то проблемы финансирования кино, кого-то то, каким должен быть режиссер. Творческая встреча с режиссером показала, насколько современное кино интересует зрителя. Насколько все хотят общаться, обмениваться впечатлениями, доверяться и доверять кинематографу. Впереди зрителей ждет встреча с режиссером Оксаной Бычковой, известной по фильму «Питер ФМ».









Эва Стасюлевич

10 октября 2017 года







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