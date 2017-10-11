Новости версия для печати

Сегодня в Орле выступит Игорь Меглинский

Лекция организована для студентов университета имени И.С.Тургенева, таких направлений, как приборостроения, автоматизации и информационных технологий, так же приглашены и будущие медики.

Однако послушать знаменитого ученого могут все желающие.

Начало в 17:00, ауд. 212 в корпусе №11 ( Наугорское шоссе 29 ).