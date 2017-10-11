Сегодня в Орле выступит Игорь Меглинский

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среда
11.10.2017
10:39:47
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Сегодня в Орле выступит Игорь МеглинскийВсемирно известный физик, профессор Университета Отаго, заслуженный член британского Института Физики.
Лекция организована для студентов университета имени И.С.Тургенева, таких направлений, как приборостроения, автоматизации и информационных технологий, так же приглашены и будущие медики.
Однако послушать знаменитого ученого могут все желающие.
Начало в 17:00, ауд. 212 в корпусе №11 (Наугорское шоссе 29).
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