Новости версия для печати Сегодня депутаты областного Совета проведут весь день в Новодеревеньковском районе Там состоится торжественное собрание и заседание профильных комитетов. Народные избранники возложат цветы к мемориалу Славы.



После в программе – вручение наград облсовета лучшим труженикам района. Далее в течение дня будет работать сразу несколько площадок, на которых депутаты с представителями общественности и местной власти обсудят наиболее острые проблемы в различных сферах – здравоохранение, ЖКХ, образование и других.





Мария Семак

11 октября 2017 года







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