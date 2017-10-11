Сегодня депутаты областного Совета проведут весь день в Новодеревеньковском районе

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среда
11.10.2017
10:39:49
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Сегодня депутаты областного Совета проведут весь день в Новодеревеньковском районеТам состоится торжественное собрание и заседание профильных комитетов. Народные избранники возложат цветы к мемориалу Славы.
После в программе – вручение наград облсовета лучшим труженикам района. Далее в течение дня будет работать сразу несколько площадок, на которых депутаты с представителями общественности и местной власти обсудят наиболее острые проблемы в различных сферах – здравоохранение, ЖКХ, образование и других.
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