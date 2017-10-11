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В библиотеке им. Бунина работает нотно–литературная выставка, посвященная Никколо Паганини

Его сочинения произвели переворот в скрипичной музыке. На протяжении всей своей жизни он старался максимально изменить скрипку как выразительный инструмент, открыть ее новые возможности. Ему это удалось в полное мере. Он первый из скрипачей стал играть наизусть.

На выставке представлены нотные издания основных сочинений для скрипки и гитары, записи самых популярных произведений в исполнении известных музыкантов, а также книги о нем. Выставка будет работать до 19 октября.