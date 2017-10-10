Новости версия для печати В Орле проходит экологический месячник Он стартовал 2 октября. Первые итоги подвели в мэрии.



Ежедневно, по информации начальника УКХ Дмитрия Зуева, на улицы города выходит техника «Спецавтобазы». Опавшая листва, мусор, грязь на обочинах – это ее ответственность. Кроме того, в Орле работают и экологические бригады - до 70 человек. На полигон ТБО только за неделю вывезено больше тысячи кубометров твердых коммунальных отходов. Общегородской субботник запланирован на 21 октября.





Надежда Невматулина

10 октября 2017 года







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