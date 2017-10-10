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Орловский завод «Дормаш» должен заработать на полную мощность к концу следующего года

Эту возможность обсудили сегодня на встрече Врио губернатора с представителем Минпромторга и руководством компании-инвестора.

Возобновление работы предприятия проходит по разработанной дорожной карте. Её этапы: проведение процедуры банкротства, реализация имущества с последующим погашением задолженности. 
«Вопрос спасения производственных мощностей ЗАО «Дормаш» является одним из наиболее актуальных дня нашего региона. На предприятие приходится львиная доля совокупного долга по заработной плате, - подчеркнул Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. - Принципиально важно, что удалось наладить конструктивное сотрудничество федеральной и региональной власти в данной сфере».
Чтобы погасить задолженность, продают машины. И этот этап идет довольно успешно.
Игорь Козин, заместитель председателя правительства области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «В настоящее время три бульдозера проданы. Погашена часть дебиторской задолженности перед конкурсным производством. Произведена предоплата за четвертый бульдозер. На пятый есть потенциальный покупатель».
Как сообщил директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой, одной из задач является полное погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятия до конца года и затем привлечь профильного инвестора.
 
Сразу после этого пойдет подготовка к запуску завода. А это включает в себя разработку конструкторской документации, новых образцов техники, инвестирование в производство. Глава региона, в свою очередь гарантировал инвесторам налоговые льготы.



Татьяна Напольских
10 октября 2017 года

 


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