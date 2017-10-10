Новости версия для печати Орловский завод «Дормаш» должен заработать на полную мощность к концу следующего года Эту возможность обсудили сегодня на встрече Врио губернатора с представителем Минпромторга и руководством компании-инвестора.



Возобновление работы предприятия проходит по разработанной дорожной карте. Её этапы: проведение процедуры банкротства, реализация имущества с последующим погашением задолженности. «Вопрос спасения производственных мощностей ЗАО «Дормаш» является одним из наиболее актуальных дня нашего региона. На предприятие приходится львиная доля совокупного долга по заработной плате, - подчеркнул Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. - Принципиально важно, что удалось наладить конструктивное сотрудничество федеральной и региональной власти в данной сфере». Чтобы погасить задолженность, продают машины. И этот этап идет довольно успешно. Игорь Козин, заместитель председателя правительства области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «В настоящее время три бульдозера проданы. Погашена часть дебиторской задолженности перед конкурсным производством. Произведена предоплата за четвертый бульдозер. На пятый есть потенциальный покупатель». Как сообщил директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой, одной из задач является полное погашение задолженности по заработной плате перед работниками предприятия до конца года и затем привлечь профильного инвестора. Сразу после этого пойдет подготовка к запуску завода. А это включает в себя разработку конструкторской документации, новых образцов техники, инвестирование в производство. Глава региона, в свою очередь гарантировал инвесторам налоговые льготы.





Татьяна Напольских

10 октября 2017 года







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