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Сегодня в специализированной пожарно-спасательной части Орла прошли необычные состязания

Пропуском к практической части для участников был теоретический зачет. А прежде чем сесть за рычаги, управляющие гидравликой, пожарным необходимо было проехать змейку и совершить разворот «ласточкин хвост».

Сегодня таких машин в области насчитывается 5, они стоят на вооружении Орловского и Ливенского пожарных гарнизонов. Эти спасательные механизмы незаменимы при возгораниях в высотках, поэтому от операторов может зависть чья-то жизнь.